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Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı ziraat ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı ziraat ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Yakaköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında ziraat ve makilik alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Sabah gün doğumu ile birlikte 2 helikopterin de havadan destek verdiği yangında 6 arazöz, 1 su tankeri ve 1 il müdahale aracı ve çok sayıda personel görev yaptı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. - MUĞLA

Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın

Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın

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