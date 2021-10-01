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Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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