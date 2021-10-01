Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri