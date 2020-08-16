Son dakika haberi! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi
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Son dakika haberi! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.

Son dakika haberi! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi
16.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında gerçekleştirilen uygulamada, maskesiz dolaşan veya uygun şekilde takmayan tatilciler tek tek uyarıldı, maskeleri olmayanlara ise maske verildi.

Ekipler, maskesi olmayan kimsenin sokağa girmesine de izin vermedi.

İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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