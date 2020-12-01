Son dakika haber! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor
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Son dakika haber! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor

01.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:01

Son dakika haberler... Bodrum ilçesinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Bodrum ilçesinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı bölgede 70 personelle salgın tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri yerinde kontrol ediyor.

İşletmelerde 14 kural tabelası, mesafe, müşteri sayısı, dezenfektan bulundurma zorunluluğu ve ateş ölçe gibi konularda denetim yapan ekipler, restoranlarda da oturma masası, paket servis gibi genelgelerle belirtilen hususlara uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor. Kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutuluyor.

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Banka ve diğer kurumların önünde sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkatli olmalarını isteyen zabıta ekipleri maske takmayan vatandaşları da uyarıyor.

Denetimler ilçe genelinde, kolluk kuvvetleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Son dakika haber! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor
Son dakika haber! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor
Son dakika haber! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor
Son dakika haber! Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri denetleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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