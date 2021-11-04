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Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü genç kadın kurtarılamadı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü genç kadın yaşamını yitirirken, yaya ise yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü genç kadın kurtarılamadı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü genç kadın yaşamını yitirirken, yaya ise yaralandı.

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden 48 ADS 439 plakalı motosiklet, Jandarma Kavşağı'nı geçtikten sonraki yaya geçidinde yolun karşısına geçen 56 yaşındaki Saadet Y. 'ye çarptı. Çarpmanın ardından yaya yere düşerek yaralanırken, motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra sürüklenerek yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Nina Jheruu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı Saadet Y. 'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, motosiklet sürücüsü Nina Jheruu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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