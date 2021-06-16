Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
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Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle polis ekiplerince durdurulan şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle polis ekiplerince durdurulan şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis memuru yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, polis ekipleri, il dışından ilçeye gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle takip edilen şüphelilerinin bulunduğu otomobili durdurdu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, polislere ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheliler etkisiz hale getirilirken, ihbar üçzerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI
Son dakika haber | MUĞLA BODRUM'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 POLİS MEMURU YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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