Son dakika haberi: Bodrum'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

BODRUM'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Genelge kapsamında vatandaşlar, 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. İlçenin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında trafik yok denilecek kadar az seviyede olurken, Bodrum'un en işlek meydanlarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ilçenin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Kentte saat 21.00'den sonra kapanması zorunlu iş yerleri kepenklerini indirirken, Belediye Meydanı ve işlek caddelerde sessizlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri ise kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı. Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapmaya devam ederken kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda bulunan araç ve vatandaşlar durdurularak uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ