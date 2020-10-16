Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı

Son dakika haberler... BURSA'da, jandarma ekiplerice düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, jandarma ekiplerice düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin böcek ilacı ile uyuşturucu madde imal ettikleri belirlendi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen uygulama kapsamında, kırsal Muratoba Mahallesi yolunda park halinde bir aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada olay yerinden hızla kaçan iki şüpheli, ormanlık alanda yakalandı. Terk edilmiş araçta yapılan aramada 18 ayrı paket halinde 12 bin 755 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri bunun üzerine araştırmasını genişletirken, şüpheliler ile bağlantılı B.D.'yi de Gemlik ilçesindeki evinde yakaladı.

B.D.'nin ev ve aracında yapılan aramalarda 144 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet kağıda sarılı içime hazır hale getirilmiş 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet şarjörü, uyuşturucu imalatında kullanılan 303 gram kahverengi toz madde, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet folyo, 3 adet boş 1 adet bir kısmı dolu aseton bidonu ile 1 adet böcek ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin böcek ilacını uyuşturucu madde yapımında kullandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL