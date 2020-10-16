Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı

16.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:11
Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı

Son dakika haberler... BURSA'da, jandarma ekiplerice düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, jandarma ekiplerice düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin böcek ilacı ile uyuşturucu madde imal ettikleri belirlendi. 

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen uygulama kapsamında, kırsal Muratoba Mahallesi yolunda park halinde bir aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada olay yerinden hızla kaçan iki şüpheli, ormanlık alanda yakalandı. Terk edilmiş araçta yapılan aramada 18 ayrı paket halinde 12 bin 755 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri bunun üzerine araştırmasını genişletirken, şüpheliler ile bağlantılı B.D.'yi de Gemlik ilçesindeki evinde yakaladı.

B.D.'nin ev ve aracında yapılan aramalarda 144 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet kağıda sarılı içime hazır hale getirilmiş 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet şarjörü, uyuşturucu imalatında kullanılan 303 gram kahverengi toz madde, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet folyo, 3 adet boş 1 adet bir kısmı dolu aseton bidonu ile 1 adet böcek ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin böcek ilacını uyuşturucu madde yapımında kullandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı
Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı
Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Cansu Dere Sadri Alışık
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Alman Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 19:11:28. #1.14#
title