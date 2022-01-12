Son dakika haberi | BM: Yemen'de askeri tırmanış hız kazandı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de askeri tırmanışın hız kazandığı ve savaşan tarafların askeri seçeneklerini iki katına çıkardığı uyarısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde taraflara silahlarını bırakmaya hazır olmasalar da diyalog kurmaları çağrısında bulundu.

Husilerin Marib'e saldırı konusunda kararlı olduğunu ve Şebva'da çatışmaların yeniden başladığını belirten Grundberg, Yemen'de askeri tırmanışın hız kazandığı ve savaşan tarafların askeri seçeneklerini iki katına çıkardığı uyarısında bulundu.

Yerleşim bölgeleri dahil Taiz ve Sana'da hava saldırıları ve top atışlarının arttığına dikkati çeken Grundberg savaşan taraflara sivillerin korunması ve ülke genelinde ateşkes, uluslararası topluma ve bölgesel aktörlere ise siyasi sürece destek çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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