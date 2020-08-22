Son dakika haberi: BM ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden, Libya'daki ateşkese destek
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Son dakika haberi: BM ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden, Libya'daki ateşkese destek

Son dakika haberine göre Libya 'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ateşkes ilan etmesinin ardından Birleşmiş Milletler ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi gibi pek çok ülkeden karara destek geldi.

Son dakika haberi: BM ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden, Libya'daki ateşkese destek
22.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:35

Libya 'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ateşkes ilan etmesinin ardından Birleşmiş Milletler ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi gibi pek çok ülkeden karara destek geldi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, dün akşam saatlerinde ülke genelinde askeri operasyonların durdurulması talimatı vermesinin ardından, General Hafter'in müttefiklerden birinin de ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ateşkes açıklamasının sonrasında Libya'daki Birleşmiş Milletler, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, kararı memnuniyetle karşıladı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nde destek

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, Libya'daki tarafların ateşkes ardından yaptığı açıklamada askeri operasyonların durdurulmasını memnuniyetle karşıladığınıa aktardı. Misyon, tüm taraflardan ateşkese tam olarak uymasını ve ülkedeki problemlerin barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkes çağrılarını memnuniyetle karışıldığını dile getirirken, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Bütün tarafların, silahlı kuvvetlerin bu kararına saygı görmelerini umuyorum" dedi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi ise Libya'daki ateşkes açıklamalarının ülkedeki savaşın durdurulması için iyi bir adım olduğunu vurguladı. Konsey Genel Sekreteri Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, Libya'daki tüm tarafları alınan ateşkes kararı uygulamaya ve acilen siyasi diyaloğa girmeye çağırısında bulunarak, "Libya'daki çatışmayı sona erdirmek ve güvenliği sağlamak ve Libya kardeş halkına istikrarlı bir durum varmak için bir çözüme ulaşmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bahreyn: "Libya'da bir siyasi çözüm bulunmalı"

Bahreyn Krallığı Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Libya'daki tüm taraflarının bu adıma bağlı kalmaları gerektiğini teyit ederek, bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak için bir fırsat olduğunu söyledi. Ayrıca kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan : "Bölgesel güvenliğini tehlikeye atan dış müdahaleleri önlemek gerek"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da, halkın güvenliğini garanti eden kalıcı bir çözüm oluşturan bir iç siyasi diyalog ihtiyaç var " ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgesel güvenliği tehlikeye atan dış müdahalelerin önlemeye ihtiyacı vurguladı.

Öte yandan, Fayiz es-Serrac fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini ifade etmişti. Es-Serrac, Libya topraklarında tam egemenliği yeniden tesis etmek ve yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çıkışını sağlamak amacıyla bu kararı alındığını belirtmişti. Fayiz es-Serrac, Libyalıların uzlaştığı uygun bir anayasal zemine göre, önümüzdeki Mart ayında genel seçim çağrı yapmıştı. - TRABLUS

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Kaynak: İHA

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