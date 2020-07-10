Son dakika haberi: BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos'ta açıklayacak
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Son dakika haberi: BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos'ta açıklayacak

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastin soruşturulduğu davada kararını 7 Ağustos'ta açıklayacak.

Son dakika haberi: BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos'ta açıklayacak
10.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:38

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastin soruşturulduğu davada kararını 7 Ağustos'ta açıklayacak.

Hollanda'nın Leidschendam kentinde bulunan özel mahkemede görülen ve 15 yıl önceki suikastı işledikleri iddiasıyla Selim Cemil Ayyaş, Hasan Merhi, Hüseyin Oneissi ve Esed Hüseyin Sebra'nın gıyaben yargılandığı davada sona gelindi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, soruşturmanın başladığı 2011'den bu yana 415 duruşma gerçekleştirildiği ve 7 Ağustos'ta kararın açıklanacağı belirtildi.

Refik Hariri ile 21 kişinin öldüğü, 226 kişinin yaralandığı saldırının soruşturulduğu dosyada, 297 tanık ifadesi ve 3 bin 131 belge delil olarak bulunuyor.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti. 29 Mart 2006'da BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin kurulmasına karar vermişti. 2007'nin Haziran ayında statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı.

Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla, 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi tarafından Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu. Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.

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Kaynak: AA

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