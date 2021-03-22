Son dakika haberi! BM, Suriye'nin kuzey batısında sivillerin ölümüne neden olan çatışmalardan endişeli
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Son dakika haberi! BM, Suriye'nin kuzey batısında sivillerin ölümüne neden olan çatışmalardan endişeli

22.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:12
Son dakika haberi! BM, Suriye'nin kuzey batısında sivillerin ölümüne neden olan çatışmalardan endişeli

Edinilen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey batısında, aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne neden olan çatışmaların endişe verici olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey batısında, aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne neden olan çatışmaların endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, hafta sonu Halep'e yönelik topçu atışlarının ikisi çocuk 17 sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

El Eterip ve Halep'teki bombardıman ve hava saldırılarının sivilleri etkilediğini belirten Haq, Suriye'nin kuzey batısında aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu ifade etti.

Haq, hastanelere yönelik saldırılarınsa sağlık hizmetlerine erişimi ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini dile getiren Haq, tüm taraflara sivillerin zarar görmesini önlemek için önlem almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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