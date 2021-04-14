Son dakika haberi: BM, Somali'de federal hükümetin görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi
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Son dakika haberi: BM, Somali'de federal hükümetin görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: BM, Somali'de federal hükümetin görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), Somali'de hükümetin görev süresinin uzatılmasına tepki göstererek tüm Somalili tarafları anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak seçimleri düzenlemeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), Somali'de hükümetin görev süresinin uzatılmasına tepki göstererek tüm Somalili tarafları anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak seçimleri düzenlemeye çağırdı.

Misyondan yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan'da meclis tarafından alınan federal hükümetin görev süresinin uzatılması kararının endişe verici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, misyonun planlanan seçim takviminin haricinde paralel bir süreç, kısmi seçim veya yeni inisiyatifleri desteklemeyeceğini daha önce defalarca tekrar ettiği ve bu tasarının ülkedeki barış ve istikrara zarar vereceği ifade edildi.

17 Eylül 2020'de varılan mutabakat çerçevesinde federal hükümetin ve eyalet liderlerinin bir araya gelerek müzakerelere devam etmesi istenen açıklamada, tüm taraflara diyaloğu sürdürme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ABD, İngiltere, Norveç, Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi ve Afrika Birliği Somali Misyonu gibi örgütlerin imzası yer aldı.

Seçim krizinin haftalardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını kapsayan yasa tasarısını bugün imzaladı.

Yasa, 2 yıl içinde düzenlenecek seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını da içeriyor.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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