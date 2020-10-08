Son dakika haberi: BM, Rusya ve Kazakistan, Kırgızistan'da devrede

Son dakika haberi: Kırgızistan'da güvenlik güçlerinin koordinatörü Ömürbek Suvanaliyev'in, Rusya ile Kazakistan'ın istihbarat şefleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırgızistan'da güvenlik güçlerinin koordinatörü Ömürbek Suvanaliyev'in, Rusya ile Kazakistan'ın istihbarat şefleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden (GKNB) yapılan açıklamada, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Geçici Sekreteri ve güvenlik güçlerin koordinatörü Suvanaliyev'in, Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Kazakistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (KNB) Başkanı Karim Masimov ile Kırgızistan'daki durumu ele aldığı belirtildi.

Ayrı ayrı ve yapıcı atmosferde geçtiği belirtilen görüşmelerde, ulusal güvenliğin sağlanması, terörizm ve aşırılıkla mücadelenin yanı sıra uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelede iş birliği konularının ele alındığı aktarıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Kırgızistan Daimi Temsilcisi Ozonnia Ozhielo'nun Suvanaliyev ile yaptığı görüşmede, BM'nin ülkedeki gelişmelerden endişe duyduğu ve her türlü desteği sağlamak için hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Ülkeki son siyasi durumunun ele alındığı görüşmede Suvanaliyev, Kırgızistan güvenlik güçlerinin durumu kontrol etmek için yeterli kuvvet ve araçlara sahip olduğunu belirtti.

General Suvanaliyev, ülkede durumun kontrol altına alınması için kurulan Koordinasyon Kurulunun başına getirilen Adahan Madumarov'un yönetimindeki Bütün Kırgızistan Partisinden milletvekili adayı olmuştu.

Seçime katılmak için Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığı görevinden ayrılan Suvanaliyev, önceki gün Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine geçici olarak getirilerek ülkedeki güvenlik birimlerin koordinatörlüğünü yapmaya başlamıştı.

Güvenlik birimlerinden istikrarı sağlamak için ortak hareket hazırlığı

Bu arada, Suvanaliyev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi binasında komitenin ilgili daire başkanları, Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Duyşembiyev, geçici İçişleri Bakanı Kursan Asanov, Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Ularbek Şarşeyev, Cezaevi ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Askat Egemberdiyev ile diğer güvenlik kurumların yetkilileri ile bir araya geldi.

Ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması, bireyi, toplumu ve devleti korumak için kolluk kuvvetlerin ve silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini güçlendirmeye acil ihtiyaç olduğu konusunun masaya yatırıldığı toplantının sonunda ülkede düzeni ve güvenliği sağlamak için 12 maddelik protokol kabul edildi.

Protokolde, güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamak için ortak hareket etmesi ve siyasetçilerin acilen bir masa etrafında bir araya gelerek ülkeyi istikrara kavuşturması gereği vurgulandı.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Meclis Başkanı ve Başbakanın istifasının ardından başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur