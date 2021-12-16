BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile görüştü (2) - Haberler
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BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile görüştü (2)

AA / Abdullah Marei - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, BM Özel Temsilcisi Stephane Williams ile toplantı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, BM Özel Temsilcisi Stephane Williams ile toplantı düzenledi. Williams, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile görüştü (2)

BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile görüştü (2)

BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile görüştü (2)

AA / Abdullah Marei - Son Dakika Haberleri

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