BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile görüştü (2)
AA / Abdullah Marei - Haberler | Güncel
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, BM Özel Temsilcisi Stephane Williams ile toplantı düzenledi.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, BM Özel Temsilcisi Stephane Williams ile toplantı düzenledi. Williams, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.