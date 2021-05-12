Son dakika haberi | BM Özel Koordinatörü Wennesland: Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair yaptığı açıklamada, "Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair yaptığı açıklamada, "Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz" dedi.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangını (çatışmayı) derhal durdurun. Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz. Her iki taraftaki liderler, gerginliğin azaltılmasında sorumluluk almalıdır. Gazze'deki savaşın bedeli yıkıcı ve sıradan insanlar tarafından ödeniyor. BM, sükuneti sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışıyor. Şiddeti şimdi durdurun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı