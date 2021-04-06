Son dakika haberi: BM, Mozambikli sığınmacıları kabul etmesi için Tanzanya'ya çağrı yaptı

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler (BM), Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'teki saldırıları nedeniyle Tanzanya'ya, ülkesine sığınan göçmenleri kabul etmesi çağrısı yaptı.