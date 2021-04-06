Son dakika haberi: BM, Mozambikli sığınmacıları kabul etmesi için Tanzanya'ya çağrı yaptı
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Son dakika haberi: BM, Mozambikli sığınmacıları kabul etmesi için Tanzanya'ya çağrı yaptı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: BM, Mozambikli sığınmacıları kabul etmesi için Tanzanya'ya çağrı yaptı

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler (BM), Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'teki saldırıları nedeniyle Tanzanya'ya, ülkesine sığınan göçmenleri kabul etmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'teki saldırıları nedeniyle Tanzanya'ya, ülkesine sığınan göçmenleri kabul etmesi çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesindeki terör saldırılarından kaçan kişilere sığınma hakkı verilmesini istedi.

Açıklamada, "UNHCR ekipleri, binden fazla Mozambiklinin Tanzanya'ya girmeye çalıştığı ancak sınır geçişinin engellendiğini rapor etti." ifadesi kullanıldı.

UNHCR, saldırılardan kaçarak Tanzanya sınırını geçmeye çalışan Mozambikli sığınmacılara izin verilmesi çağrısı yaptı.

Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 700 bine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, şiddet olaylarının son bulmaması durumunda bu sayının haziran ayına kadar 1 milyonu geçebileceği uyarısı yapıldı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu, yerel halk, "Eş-Şebab" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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