Son dakika haberi: BM: Kovid-19, Latin Amerika ve Karayipler'de son 20 yılın en yüksek yoksulluğuna neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC), Latin Amerika ve Karayipler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoksulluk oranının son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC), Latin Amerika ve Karayipler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoksulluk oranının son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını açıkladı.

ECLAC İcra Sekreteri Alicia Barcena tarafından yayımlanan raporda, Latin Amerika ve Karayipler'de 20 milyondan fazla insanın yoksullukla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bölgede, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayanların sayısının 78 milyona (nüfusun yüzde 12,8'i) ulaştığı ifade edilen raporda, bu oranın son 20 yıldaki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Raporda, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 7,7 azaldığı kaydedilerek, salgın dolayısıyla artan yoksulluğun bir yılda 208 milyon insanı etkilediğine işaret edildi.

Gelir eşitsizliğin "sürdürülemez" seviyelere ulaştığı bildirilen raporda bölgede uzun süredir ertelenen gerçek refah devletinin oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca raporda 2020 sonlarında işsizlik oranlarının yüzde 2,6 artarak 10,7'ye ulaştığına dikkat çekilerek, salgında en fazla hayatını kaybedenlerin göçmenler ve kadınlar olduğu kaydedildi.

Latin Amerika ve Karayipler'de, 2020'de Kovid-19 kaynaklı 507 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Komisyon daha önce yayımladığı raporda, Kovid-19 virüsünün etkisiyle bölge ülkelerinin ekonomilerinin 2020'de yüzde 9,1 küçülmesinin beklendiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer