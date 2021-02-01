Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak
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Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak

01.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:12
Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak

Son dakika haberi... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, yarın yerel saat ile 10.00'da Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını görüşecek.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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