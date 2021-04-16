Son dakika haberi! BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 150 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 150 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi! BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 150 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 150 kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 150 kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.

Yerel basındaki habere göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM tarafından düzenlenen kapalı oturumda, Tigray'da insani krizin ciddi anlamda derinleştiğini belirtti.

Lowcock, "Bu sabah Mekelle'nin güneyinde 150 kişinin açlıktan öldüğüne ilişkin bilgi aldım." ifadesini kullandı.

Çatışmaların devam ettiğini ve durumun kötüye gittiğini kaydeden Lowcock, ateşkes olmadığı müddetçe insani krizin daha da derinleşeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına Eritre askerlerinin engel olduğunu belirten Lowcock, bu hafta başında 4 kişinin açlıktan öldüğüne dair ilk raporu aldıklarını ve rapora göre durumun kritik seviyeye yükseldiğini kaydetti.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'nın Tigray bölgesinin "felaket seviyesinde" gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Addis Ababa hükümeti, nisan başında çok sayıda insan hakları ihlaline karışan ve savaş suçu isnat edilen Eritre kuvvetlerinin ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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