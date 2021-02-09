Son dakika haberi: BM'den "Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara orantısız güç kullanılmasına" tepki

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik bugün yapılan protestolarda güvenlik güçlerinin "orantısız güç kullanıldığı" yönündeki haberlerden büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik bugün yapılan protestolarda güvenlik güçlerinin "orantısız güç kullanıldığı" yönündeki haberlerden büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Myanmar İnsani Yardım Koordinatörü Ola Almgren, ülkedeki protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Almgren, başkent Nepido ve Mandalay başta olmak üzere diğer kentlerden gelen haberlere göre, ülke çapındaki protestolarla bağlantılı, bazıları ciddi olmak üzere çok sayıda göstericinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yaralandığını aktardı.

"Güvenlik güçlerini, barışçıl toplanma hakkı ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Almgren, göstericilere karşı orantısız güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İnsan Hakları Konseyi "özel oturum" ile toplanıyor

Öte yandan Cenevre merkezli BM insan Hakları Konseyi, "Myanmar'daki krizin insan haklarıyla ilgili sonuçları" başlığıyla 12 Şubat cuma günü "özel oturum" düzenleyecek.

Şimdiye kadar 47 ülkenin destek verdiği "özel oturum" talebi İngiltere ve Avrupa Birliğinden geldi.

Konseyde gözlemci sıfatıyla yer alan Türkiye de oturuma destek veren ülkeler arasında yer aldı.

BM İnsan Hakları Konseyinde şimdiye kadar 28 özel oturum yapılmıştı.

Protestolar ülke geneline yayılmıştı

Myanmar'da ülkenin çeşitli kentlerinde askeri darbeyi protesto etmek için sokağa çıkan gruplara plastik mermiyle müdahale eden polisin en az 27 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine dün, Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ayrıca ülkede akşam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 5 kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ