Son dakika haberi! BM, Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararına şiddetle karşı çıktığını duyurdu
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Son dakika haberi! BM, Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararına şiddetle karşı çıktığını duyurdu

Son dakika haberi! BM, Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararına şiddetle karşı çıktığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Danimarka'nın sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasasının Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi'nin "lafsına ve ruhuna" aykırı olduğunu ve karara şiddetle karşı çıktığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Danimarka'nın sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasasının Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi'nin "lafsına ve ruhuna" aykırı olduğunu ve karara şiddetle karşı çıktığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka Parlamentosu'nun, "Yabancılar Yasasında" yapılan değişiklikleri dün onayladığını anımsattı.

Danimarka'nın üçüncü bir ülke ile resmi bir anlaşma sağlaması halinde değişikliklerin yürürlüğe gireceğine dikkat çeken Grandi, sığınmacıların başka bir ülkeye zorla transferinin Danimarka'nın "savunmasız durumdaki sığınmacıları koruma sorumluluğundan feragat ettiği" anlamına geldiğini belirtti.

Danimarka'nın sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasasına şiddetle karşı çıktıklarını vurgulayan Grandi, "Sorumluluktan kaçınmaya yönelik bu tür çabalar 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin lafzına ve ruhuna aykırıdır." uyarısında bulundu.

Grandi, dünyadaki mültecilerin yaklaşık yüzde 90'ının, sınırlı kaynaklarına rağmen, uluslararası yasal yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getiren gelişmekte olan veya en az gelişmiş ülkelerde yaşadığına işaret etti.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch ise BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında Danimarka'nın sığınmacıları "zorla başka ülkelere gönderme kararına" tepki gösterdi.

Sözcü Baloch, Danimarka'nın uluslararası taahhütlerini desteklemek ve "ileriye dönük pratik çözümler bulmak için" bu ülkeyle görüşmelerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Danimarka'nın kararı

Danimarka Parlamentosu, Danimarka'nın sığınmacıları Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul etmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Partinin yanı sıra sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin de desteğiyle kabul edildi. Yasa tasarısının kabulü için 70 parlamenter oy kullanırken 24 parlamenter ise karşıt tutum sergiledi.

Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, geçen ay yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Avrupa'nın dışında sığınmacı kabul kampları kuracağını belirtmişti.

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından bu yana sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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Son dakika haberi! BM, Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararına şiddetle karşı çıktığını duyurdu - Haberler
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