Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Özbekistan sınırında bulunan Belh vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Özbekistan sınırında bulunan Belh vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Operasyon sonucu Belh vilayetinin Kelder ilçesinin Taliban'dan geri alındığı bildirilen açıklamada, 20 militanın öldürüldüğü, onlarca militanın da yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Taliban militanları, 30 Haziran'da Kelder ilçesini ele geçirmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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