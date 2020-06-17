Son dakika haberi: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi - (Arşiv) - NEW
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Son dakika haberi: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi - (Arşiv) - NEW

Gelen son dakika haberlerine göre BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın arşiv görüntüleri NEW YORK - BM 75.

17.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:32

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın arşiv görüntüleri NEW YORK - BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

Son dakika haberi: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi - (Arşiv) - NEW

Kaynak: AA

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