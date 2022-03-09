Son dakika haberi: Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir... - Haberler

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Son dakika haberi: Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberi: Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir

Bir son dakika haberine göre Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir hale geleceğini belirtti.

Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir hale geleceğini belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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