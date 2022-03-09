Son dakika haberi: Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir hale geleceğini belirtti.
Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir hale geleceğini belirtti.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel