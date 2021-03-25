Son dakika haberi: Blinken, petrol gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin veren Yemen hükümetine teşekkür etti

Son dakika haberler... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said'i telefonla arayarak Yemen hükümetinin ülkedeki insani durumun etkisinin hafifletilmesi için petrol gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin vermesinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said'i telefonla arayarak Yemen hükümetinin ülkedeki insani durumun etkisinin hafifletilmesi için petrol gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin vermesinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün Yemen Başbakanı Abdülmelik ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Price, görüşmede Blinken'ın, Yemen'deki barış görüşmelerine olan bağlılıklarına vurgu yaptığını ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in çabalarının buna kanıt olduğunu söylediğini ifade etti.

Blinken'ın, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki yürütülen görüşmelere ve ülke çapında kapsamlı bir ateşkes için gösterdiği çabadan dolayı Yemen hükümetine teşekkür ettiğini belirten Price, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan, Yemen halkının ihtiyacı olan yardımları alması ve ülkedeki yakıt sıkıntısını azaltmak için Hudeyde Limanı'na 4 yakıt tankerinin girmesine izin vermesi gibi Yemenlilerin acılarını dindirmek için gösterdiği çabadan dolayı Başbakana teşekkür etti."

Yemen hükümeti, dün, ülkedeki insani durumun etkisinin hafifletilmesi için petrol gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini duyurmuştu.

Husiler, Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri