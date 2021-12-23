Son dakika haberi... Blinken, NATO Genel Sekreteri ve İngiltere Dışişleri Bakanı ile Rusya'yı görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... Blinken, NATO Genel Sekreteri ve İngiltere Dışişleri Bakanı ile Rusya'yı görüştü

Son dakika haberi... Blinken, NATO Genel Sekreteri ve İngiltere Dışişleri Bakanı ile Rusya'yı görüştü
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini ele almak üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini ele almak üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamalarda, Blinken ile Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağına ilişkin ortak endişeleri görüştüğünü belirterek, "NATO'nun Rusya'ya yönelik yaklaşımını ele aldılar ve müttefikleri savunma ve korumaya kararlı olan ittifakın aynı zamanda Rusya ile anlamlı bir diyaloğa hazır olduğunu belirttiler." ifadelerine yer verdi.

Blinken ile Truss'ın da "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığına karşı güçlü ve ortak bir yanıt da dahil olmak üzere ortak öncelikleri" konuştuklarını vurgulayan Price, tarafların Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir saldırısının bedelini ödetmek için müttefik ve ortaklar arasında koordineli bir desteğin sağlanması ve bunu güçlendirmenin önemi üzerinde anlaştıklarını kaydetti.

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AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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