Son dakika haberi... Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile ülkedeki durumu görüştü

Son dakika gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda yaptığı görüşmede, geçici hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda yaptığı görüşmede, geçici hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü ve yeni geçici Ulusal Birlik Hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede, Libya'daki çatışmaların kucaklayıcı bir siyasi süreçle sona erdirilmesinin, kamuya gerekli hizmetlerin sağlanmasının ve ülkede 24 Aralık'ta serbest, adil ve güvenilir seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

İkilinin, ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin çekilmesi gerektiği konusunu da görüştükleri aktarılan açıklamada, Blinken ve Dibeybe'nin, Libya'da 20 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının gerekliliğine dikkati çektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri