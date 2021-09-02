Son dakika haberi | Bitlis'teki örtü yangını, 4'üncü günde kontrol altına alındı

Son dakika haber... BİTLİS'te 4 gün önce çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

BİTLİS'te 4 gün önce çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Bitlis-Van karayolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisi yakınlarında, iki ayrı noktada 4 gün önce örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine her iki bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Bitlis-Van karayolu üzerindeki yangını bir gün sonra kontrol altına aldı.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki yangın ise geniş bir alana yayıldı. Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Bitlis Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Siirt ve Van'dan gelen 90 kişilik ekip ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti.Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını duyurdu. Baydaş, yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 pikap ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün yangının 4'üncü günü. Yapılan çalışmalar sonucunda yangının dört bir etrafını kontrol altına aldık. Bölgede hafif bir rüzgar var. Yer yer de dumanlar ve közler bulunuyor. Rüzgarın ters esmemesi ve diğer bölgelere sıçramaması durumunda yangını söndürmüş olacağız. Buradan halkımıza da seslenmek istiyorum. Yanan sigara izmaritlerini atmamaları, ayrıca piknik yaptıkları alanlardaki köz ateşleri de suyla söndürmeleridir. Basit bir hatanın nelere mal olduğunu hep birlikte gördük."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş