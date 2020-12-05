Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

05.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:54
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen, hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesi ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 iş birlikçi yakalandı, 455 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok miktarda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonların, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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