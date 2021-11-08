Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre BİTLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis ve Tatvan'da uyuşturucu imalatı, kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 43,80 gram eroin, 43,74 gram metamfetamin, 8,27 gram toz esrar, 4  metadon hap, 1 ectasy hap, 8 suboxone hap, 1 baretta marka tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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