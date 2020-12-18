Son dakika haberi... Bitlis'te trafik kazası: 3 yaralı
18.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:08
Son dakika gündem haberine göre Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Karayolları Şube Kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFE 020 plakalı otomobil ile 57 A 16610 İran plakalı tır çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur