Son dakika haberi! Bitlis'te tabanca ve fişek çaldığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde tabanca ile tabancaya ait 4 şarjör ile 98 fişek çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tabanca ile tabancaya ait 4 şarjör ile 98 fişek çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ocak'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle şüpheli K.Ö.'yü gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisiyle birlikte ele geçirilen tabanca, 4 şarjör ve 98 fişek muhafaza altına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş