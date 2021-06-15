Son dakika haberi... Bitlis'te sözde "Garzan Eyalet Sorumlusu" terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Bitlis'te sözde "Garzan Eyalet Sorumlusu" terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Bitlis'te sözde 'Garzan Eyalet Sorumlusu' terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin sözde "Garzan Eyalet Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Bitlis'te yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin sözde "Garzan Eyalet Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez Aşağı Balcılar köyü kırsalında J-SİHA tarafından 12 Haziran 2021 günü bir grup BTÖ mensubunun tespit edildiği belirtilerek, "Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur. Tespit edilen BTÖ mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla Aşağı Balcılar köyü kırsalında 12 Haziran 2021 günü Hava Kuvvetleri unsurları tarafından yakın hava desteği icra edilmiştir. Yakın hava desteği icra edilen bölgede 14 Haziran 2021 günü JÖH ve komando unsurlarının katılımıyla yapılan Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2021-70 Operasyonunda, 1 BTÖ mensubu (erkek) silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen BTÖ mensubunun İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride aranan sözde Garzan Eyaleti yeni sorumlusu Zerdeşt kod adlı Samet İçyer olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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