Son dakika haberi: Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Son dakika haberi: Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

08.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:39
Son dakika haberi: Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Son dakika haberleri... Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalar esnasında bir vatandaşın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalar esnasında bir vatandaşın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce Tatvan ilçe merkezinde yapılan uygulamalarda B.A. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 1 adet Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. B.A. isimli şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir." - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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