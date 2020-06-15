Son dakika haberi... Bitlis'te ruhsatsız silah ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te bir otomobilde ruhsatsız silah ile bu silaha ait 14 fişek ele geçirildi.

Bitlis'te bir otomobilde ruhsatsız silah ile bu silaha ait 14 fişek ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerinin dün kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdukları belirtildi. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli T.K'ya, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Kaynak: AA