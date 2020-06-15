Son dakika haberi... Bitlis'te ruhsatsız silah ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te bir otomobilde ruhsatsız silah ile bu silaha ait 14 fişek ele geçirildi.
15.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:54
Bitlis'te bir otomobilde ruhsatsız silah ile bu silaha ait 14 fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerinin dün kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdukları belirtildi.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli T.K'ya, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA