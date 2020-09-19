PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi
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PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde başlatılan "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu"nda toprağa gömülü 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

19.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:19

Bitlis'in Mutki ilçesinde başlatılan "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu"nda toprağa gömülü 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Mutki'de bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün, "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu"nun başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas araması faaliyetinde, Mutki'nin Geyik Tepe mevkisinde, toprağa gömülü R/F komutalı 15 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 5'er kilogramlık 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde yerinde imha edilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Kaynak: AA

AA Editörü - Şener Toktaş
Şener Toktaş
AA Editörü
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