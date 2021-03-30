Son dakika haberi: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce taşlık alana gizlenmiş havan mühimmatı bulundu
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Son dakika haberi: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce taşlık alana gizlenmiş havan mühimmatı bulundu

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce taşlık alana gizlenmiş havan mühimmatı bulundu

Son dakika gelişmesine göre Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca taşlık alana gizlenmiş havan mühimmatı imha edildi.

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca taşlık alana gizlenmiş havan mühimmatı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Çeltikli köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-18" adı verilen operasyonda, Çeltikli köyü kırsalında taşlık alanda gizlenmiş kullanılabilir durumda havan mühimmatı ele geçirildi.

Mühimmat, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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