Son dakika haberi: Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı

BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, Tatvan 1, Güroymak 3, Ahlat 10, Adilcevaz 1, Hizan 3 ilçelerimizde ve Diyarbakır 1 ilinde toplamda 19 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 13 şüpheli yakalanmış, 6 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa