Son dakika haberi! Bitlis'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi! Bitlis'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

24.09.2020 01:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:01
Son dakika haberi! Bitlis'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkram Cengüz yönetimindeki 13 AAF 768 plakalı otomobil, Tatvan-Van kara yolunun 45'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 56 KE 825 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet Cengüz hayatını kaybetti, Şah Hüseyin Kardoğan, Mehmet Kardoğan, Mithat Cengüz ve sürücü İkram Cengüz yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye ekiplerince çıkarılarak Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mithat Cengüz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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