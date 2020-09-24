Son dakika haberi! Bitlis'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.