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Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Bitlis ve Tatvan'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Bitlis ve Tatvan'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, bugün akşam saatlerine doğru Bitlis-Tatvan karayolu mevkiinde meydana geldi.

İlk kaza çevre yolu üzerinde bulunan Bitlis E tipi kapalı ceza evi mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan tır ile kamyonette yaralanan 3 kişi AFAD, 112, itfaiye ve emniyet personelinin yardımıyla Bitlis Devle Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Tatvan'da meydana geldi. 3 ayrı aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. - BİTLİS

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bitlis, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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