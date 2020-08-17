Son dakika haberi: Bitlis'te köy yoluna tuzaklanan EYP imha edildi Son dakika gündem haberine göre BİTLİS'in Hizan ilçesi Koçyiğit köyü yolunda, terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen radyo frekans komutalı, ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

BİTLİS'in Hizan ilçesi Koçyiğit köyü yolunda, terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen radyo frekans komutalı, ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmalarında, Hizan'a bağlı Koçyiğit köyü yolu üzerine bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP yerleştirildiği bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine, Koçyiğit köyü yolunda detaylı kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde radyo frekans komutalı, ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Ele geçirilen patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA