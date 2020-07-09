Son dakika haberi! Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza
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Son dakika haberi! Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Son dakika haberine göre Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara 37 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberi! Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza
09.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:09

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara 37 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla il genelinde dün 08.00-22.00 saatleri arasında denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerde, 127 berber, kuaför, güzellik merkezi, 3 alışveriş merkezi, 124 ticari taksi, 22 taksi durağı, 203 toplu ulaşım aracı, 91 kahvehane-kıraathane, 3 hamam, 94 restoran 5 spor merkezi, 20 sahil bandı ve mesire yeri, 5 konaklama tesisi, 10 çay bahçesi, 1 dernek, 7 nikah ve düğün yeri, 19 internet kafe ve oyun salonu, 232 cami denetlenerek kontrol edilmiştir. Yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelere aykırı hareket eden 6 iş yeri, 1 ticari taksi, 11 toplu ulaşım firması ile 10 kişiye 37 bin 450 lira idari para cezası uygulanmıştır."

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Kaynak: AA

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