Son dakika haberi... Bitlis'te Kovid-19 nedeniyle bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Son dakika haberi... Bitlis'te Kovid-19 nedeniyle bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bitlis'te Kovid-19 nedeniyle bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haber... Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı, Saidi Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama kapsamında gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince alınacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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