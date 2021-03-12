Son dakika haberi | Bitlis'te, kamyondan 91 kaçak göçmen çıktı; 1 organizatöre gözaltı
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Son dakika haberi | Bitlis'te, kamyondan 91 kaçak göçmen çıktı; 1 organizatöre gözaltı

12.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:27
Son dakika haberi | Bitlis'te, kamyondan 91 kaçak göçmen çıktı; 1 organizatöre gözaltı

Son dakika haberi... BİTLİS'te, şüphe üzerine durdurulan kamyonda 91 kaçak göçmen yakalanırken, organizasyon içinde bulunduğu belirtilen S.Ç. gözaltına alındı.

BİTLİS'te, şüphe üzerine durdurulan kamyonda 91 kaçak göçmen yakalanırken, organizasyon içinde bulunduğu belirtilen S.Ç. gözaltına alındı. 

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, kamyonu durdurarak, arama yaptı. Araçta 91 kaçak göçmen yakalandı. Organizasyon içinde bulunduğu belirtilen S.Ç., gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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