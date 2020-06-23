Son dakika haberi | Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin gri listede olduğu belirlendi
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Son dakika haberi | Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin gri listede olduğu belirlendi

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğunu bildirdi.

Son dakika haberi | Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin gri listede olduğu belirlendi
23.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:56

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin Türk lirasına kadar ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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