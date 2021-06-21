Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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