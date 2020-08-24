Son dakika haberi: Bitlis'te doğaseverler, Van ve Nemrut gölleri için pedal çevirdi Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup doğasever, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'nün temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup doğasever, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'nün temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Van Gölü sahilinde bir araya gelen Tatvan Bisiklet Topluluğu (TATBİS) üyeleri, İncekaya köyüne kadar pedal çevirdi.

Grup üyelerinden Kamil Sönmez, bisikletin çevreyi kirletmeyen aynı zamanda insan sağlığına faydalı, motorsuz bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Hem kendi hem de çevre sağlığına özen göstermek ve kentin tarihi güzelliklerini tanıtmak için bisiklet sporuna gönül verdiklerini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bizler için bir nimet olan Van Gölümüz ve doğa harikası Nemrut Krater Gölümüz başta olmak üzere bütün Tatvan ve çevresinin temiz ve yaşanılır kalması birinci önceliğimizdir. Umarız bu konuda farkındalık oluştururuz. Bu konuda bizler gibi düşünen herkesi bizimle birlikte pedal çevirmeye davet ediyoruz."

Ferhat Orak da hafta sonları günübirlik Ahlat, Adilcevaz, Hizan, Güroymak ve il merkezinde 50 ile 140 kilometrelik turlar düzenlediklerini ifade ederek, "Grubumuz şimdiye kadar 5 defa Van Gölü çevresini bisiklet ile turladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla yine turlamaya devam edecektir. Doğaya ve çevreye katkıda bulunmak, temiz havada stres atmak isteyen herkese kapımız açıktır." diye konuştu.

Kaynak: AA