Son dakika haberi... Bitlis'te bir bina karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Bitlis'te bir bina karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika haberi... Bitlis'te bir bina karantinaya alındı
15.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:48

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen bir apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkikubbe Mahallesi'ndeki bir bina, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binada ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

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Kaynak: AA

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