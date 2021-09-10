Son dakika haberi | Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberleri: Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde S.Ö ile C.G arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan S.Ö kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir